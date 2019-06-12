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12.06.2019
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“İşitme ve görme engelliler sandık görevlisi yapıldı”

23 Haziran’daki İBB seçimi için Beykoz’da işitme engelli bir hizmetli ile yüzde 90 görme engelli bir memur, sandık görevlisi yapıldı. Konuyu gündeme getiren CHP'li Tanal, "23 Haziran’da yüzde 90 görme engelli memurumuz, istememesine rağmen sandık kurulunda görev alacak" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik sandık kurullarının oluşumunda birtakım usulsüzlükler ile yanlışlığa imza atıldığını söyledi. 

Yazılı açıklama yapan Tanal, Beykoz Devlet Hastanesi’nde görevli doktor, hemşire ve teknisyen gibi sağlık personelinin liste dışı tutularak, 657 sayılı kanuna tabi hizmetlilerin sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini aktardı. 

Bu konuda kendisine birçok şikayetin ulaştığını anlatan Tanal, “Beykoz Devlet Hastanesi’nde doktor, hemşire ve sağlık teknisyenleri dışlanarak, temizlik personellerine sandık kurullarında görev vermişler. İddia o ki; Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na, sandık kurullarında görev alabilecek personel listesi olarak sadece temizlik görevlilerinin isimleri bildirilmiş. Doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin isimlerinin neden ayıklandığı konusunda başhekimlikten, kaymakamlıktan ve ilçe seçim kurulundan açıklama bekliyoruz” dedi. 

CHP Milletvekili Avukat Mahmut Tanal

İLÇE SEÇİM KURULUNA İTİRAZ

İlçedeki sandık kurullarında görevlendirilen Beykoz Devlet Hastanesi temizlik personellerinin birçoğunun görevin üstesinden gelemeyeceklerini belirterek, Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunduğunu anlatan Tanal, “Mesela sandık kurulu başkanı yapılan hizmetli A. E., ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi vermiş. ‘Mevzuatı bilmiyorum, bu görevi yapamam’ demiş, ancak YSK hakimi bu itirazı kabul etmemiş. Hizmetli A.E. ağlıyor, ‘bana görev vermeyin’ diye. Yine Beykoz Devlet Hastanesi’nde işitme engelli hizmetli S. G., sandık kurulu üyesi yapılmış. İşaret ve beden diliyle meramını anlatan birisini sandık görevlisi yapmak hangi akla mantığa sığar?” diye sordu.

“GÖRME ENGELLİ MEMURUMUZ, İSTEMEMESİNE RAĞMEN GÖREV ALACAK”

Yine bugün sandık kurulunda görevlendirildiğini öğrenen çok sayıda kamu personelinin, Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na giderek itiraz dilekçesi sunduğunu kaydeden CHP’li Tanal, şöyle devam etti: “İlçe seçim kurullarında yığılma var. İtiraz eden edene! Sandık kurulu oluşumunu yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Çarpıcı bir örnek aktarayım: Yüzde 90 görme engelli bir memuru da sandık görevlisi olarak tayin etmişler. Bu yüzde 90 görme engelli memurumuz, ismini duyar duymaz bugün görevi devretmek için ilçe seçim kurulunun yolunu tutmuş. Dilekçesini sunmuş. ‘31 Mart seçimlerinde de bana görevlendirme çıkmıştı. İtiraz etmiştim, kabul etmiştiniz, bana görev verilmemişti. 23 Haziran’da da sandık başında görev yapacak durumda değilim’ demiş. Engelli raporunu göstermiş. Hakim, ‘Hiç mi görmüyorsun’ diyerek itirazını kabul etmemiş. 23 Haziran’da yüzde 90 görme engelli bu memurumuz da istememesine rağmen sandık kurulunda görev alacak.”

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