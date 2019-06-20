İSKİ’deki skandal mülakat soruları meclis gündeminde

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İBB’ye bağlı İSKİ’nin 461 personel aldığı mülakat sorularını meclis gündemine taşıdı. Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği soru önergesinde adayların sorulara verdiği yanıtların mesleklerini icra ederken ne gibi fayda sağlayacağını sordu.

İSKİ’nin mülakatta adaylara sorduğu dini vakıflar ve AKP’ye yakın derneklerle ilgili sorular kamuoyunda tepkilere neden oldu.

İşe alınacak mühendis, mimar, şehir plancısı, kimyager ve teknikerlere yöneltilen dikkat çekici sorular arasında; “Sübhaneke duası cenaze namazında nasıl okunur? İBB Gençlik Meclisi başkanı kimdir? Diriliş nesli size ne ifade ediyor? Tilavet secdesi nedir? İHH’nın açılımı nedir? Necip Fazıl’ın Çile kitabını okudunuz mu?, TÜGVA’yı duydunuz mu? Sizce en etkili siyasi lider kimdir? Başörtüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Rabia işaretinin anlamı nedir? Sabah namazı kaç rekattır? Ensar Vakfı’nı biliyor musunuz?” şeklindeki soruların yer aldığı ortaya çıktı. Yine bu mülakat akabinde KPSS’den 96 puan ve civarında yüksek puan alanların atanmadığı, ancak daha düşük puanlara sahip olanların atamalarının gerçekleştiği gündeme geldi.

Beştaş, Soylu tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği önergesinde şunları sordu:

İBB’ye bağlı İSKİ’de yapılan işe alımlarda hangi kriterler aranmıştır? Mülakat soruları ne şekilde belirlenmiştir? Mülakat sorularını kim belirlemiş ve işe alımlarda bu soruların sorulmasına kim karar vermiştir? Belediye işe alımlarında bu süreçte Bakanlığınızın rolü nedir? AKP’li belediyeler ve bağlı birimlerine işe alım süreçleri kim tarafından organize edilmektedir? Neden AKP’li belediyelerde liyakat esası değil de partililik kriterleri işletilmektedir? AKP’li belediyelerde kimlerin çalışacağı parti kurulları tarafından mı belirlenmektedir? İSKİ’nin ihtiyacı olan mühendis ve teknikerlerin “Sübhaneke duası cenaze namazında nasıl okunur? İBB Gençlik Meclisi başkanı kimdir? Diriliş nesli size ne ifade ediyor? Tilavet secdesi nedir? İHH’nın açılımı nedir? Necip Fazıl’ın Çile kitabını okudunuz mu?, TÜGVA’yı duydunuz mu? Sizce en etkili siyasi lider kimdir? Başörtüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Rabia işaretinin anlamı nedir? Sabah namazı kaç rekattır? Ensar Vakfı’nı biliyor musunuz?” şeklindeki sorulara istenilen yanıtları verip vermemesinin, yapacakları işleri nasıl etkileyeceği düşünülmüştür? Bu sorular bilimsel mi? Bu soruları bilmekle şehir planlaması yapabilmek arasındaki bağlantı nedir? KPSS’den en yüksek puanları alanların bu sorularla elenmelerinin izahı nedir? İktidarın benimsediği görüş ve felsefeyi bilmeyenlerin işsizliğe mahkum edilmesinin anlamı nedir? Bilimsel bilgi yerine ideolojik yahut dini referanslara ağırlık verilmesinin belediyeleri zarara uğratacağı neden göz ardı edilmektedir? İşin ehli kişileri göreve getirmek yerine olmayanların yalnızca yandaş oldukları için belirli görevlere getirilmeleri hakkaniyete uygun mudur? İşe alımlarda kayırmacılık yerine liyakat ve puan dengesinin göz önünde bulundurulmasına yönelik bir çalışmanız olacak mı?