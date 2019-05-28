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28.05.2019
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İskoçya’dan Brexit hamlesi: 2020’de bağımsızlık referandumu çağrısı

İngiltere'nin Brexit kararı sonrası AB'den ayrılmak istemeyen İskoç yönetim, 2020'de bağımsızlık referandumu yapılması için çağrıda bulundu.

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İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya’nın bağımsızlığı için 2020’nin ikinci yarısında bir referandum yapılması çağrısında bulundu. 

İrlanda’nın başkenti Dublin’de konuşan Sturgeon, referandum için önümüzdeki yılın ikinci yarısının doğru zaman olduğunu söyleyerek, “İskoçya da İrlanda gibi bağımsız bir ülke olacak” dedi. Sturgeon bağımsızlık referandumunun kuralları için gerekli olan yasal düzenlemenin Çarşamba günü İskoçya Parlamentosu’na getirileceğini de ekledi.

İskoç yönetim, İngiltere’nin Brexit kararıyla AB’den çıkmak istemediğini ve AB’de kalabilmek için bağımsızlığı gündeme getireceğini duyurmuştu. Sturgeon daha önce, İskoçya’nın İngiltere ile birlikte AB’den çıkarılması durumunda referandumun Mayıs 2021’de yapılmasını talep etmişti. 

İngiliz hükümeti ise böyle bir referandumun yapılmaması gerektiğini, bu konunun 2014’teki bağımsızlık referandumunda “hayır” oyu çıkmasının ardından bir nesil boyunca kapanmış olduğunu düşünüyor.

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