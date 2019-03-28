“İŞKUR, AKP’nin seçim ofisi gibi çalışıyor”

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında işe alımlar yapıldığı belirtilerek, duruma tepki gösterildi. Açıklamada, İŞKUR’un AKP’nin seçim ofisi gibi çalıştığı ifade edildi.

Konak’taki İŞKUR Konak Hizmet Merkezi önünde bir basın açıklaması yapan kurum temsilcileri ve çalışanlar, Toplum Yararına Program’ın (TYP) örgütsüz, esnek, kuralsız, güvencesiz ve kısmi süreli çalışma olduğunu kaydederek, derhal son verilmesini istedi.

Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü Necip Vardal, İzmir’de yerel seçimler öncesinde TYP ile işçi alımlarının hızlandığını ve İzmir’de çeşitli kamu kurumlarına şimdiye kadar 1500 işçi alımı yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“AKP KRİZİ FIRSAT BİLEREK OY KAZANMAYA ÇALIŞIYOR”

“İzmir de listelerin AKP il başkanlığı tarafından İŞKUR’a iletildiği artık herkesçe bilinen bir gerçek. Birçok emekçi belki ileride kadroya alınırım umuduyla, asgari ücretli ve geçici bir iş için torpil bulmaya çalışarak AKP il ve ilçe örgütlerinin kapılarını aşındırıyor. Eğitimden sağlığa kadar belli başlı kamu hizmetlerinde personel açığı TYP programı ile doldurulmaya çalışılırken, aynı zamanda AKP tarafından hazırlandığı bilinen listeler seçim çalışmasının bir aracı olarak kullanılarak bir taşla iki kuş vurulmaya çalışılıyor. İŞKUR bu yönüyle adeta AKP’nin seçim ofisi gibi kullanıldığı, AKP’li adayların Bornova İŞKUR’da olduğu gibi açıktan seçim çalışması yaptığı, İlçe Milli Eğitime alınan TYP personelinin hem de mesai saatinde AKP seçim çalışmalarına çağrıldığı, afiş, pankart, bildiri dağıtımında çalıştırıldıkları haberleri her geçen gün artıyor. Özellikle de seçim dönemleri öncesinde TYP alımlarının hızlandığı ve arttırıldığı düşünülürse AKP hükümetinin krizi ve işsizliği fırsat bilerek ve kamu kaynaklarını kullanarak oy kazanmaya çalıştığı açık şekilde görülüyor.”

“AKP İŞSİZLİĞİ SUİSTİMAL EDİYOR”

Vardal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşsiz insanların ‘belki ilerde bir gün beni de işe alırlar’ duygusunu AKP seçim yatırımı olarak sömürüyor. Kamuda sözde kaldırılan taşeron yerine artık kamuya işçi almamak için TYP programı mı kullanılacak?

Bu insanlar sonunda kamuda iş sahibi olamayacaksa neden uyum adı altında ve neden kamuda çalıştırılıyorlar? Kamuda sözde kaldırılan taşeron alımlarının yeri güvencesiz, sendikasız, kısa süreli çalışma biçimleri ile mi doldurulmak isteniyor?

Çünkü; sonuçta bu kişiler sadece kamu işyerlerinde güvencesiz, sendikasız olarak yılda en fazla 9 ay ve genel olarak da en fazla 24 ay çalıştırılabiliyorlar. Ve yine kamu kurumlarında TYP ile çalışmaya başlayan birçok işçiden edilen bilgilere göre bu işçiler AKP aracılığı ile işe alındıktan sonra özellikle seçim döneminde AKP için çalışmak , mitinglere, toplantılara katılmak zorunda bırakılıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını aradığımızda AKP’nin işsizliği yoksulluğu suistimal ederek kendi çıkarına kullanmasının yanı sıra örgütsüz, güvencesiz, esnek- kuralsız çalışma biçimlerini kamu işyerlerini kullanarak, tüm çalışma yaşamına yaymaya çalışacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Dolayısıyla İşkur, özel istihdam büroları ile yapılmak istenen kuralsız çalışma biçimleri için aracı olarak mı kullanılıyor sorusu yanıtsız kalmıyor.

“TÜM EMEK ÖRGÜTLERİNİ BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Sonuç olarak TYP Programının söylenen amacı ile uygulamadaki çelişkilerin yanı sıra işsizlere istihdama kazanmak olmadığı, örgütsüz, kısa süreli, esnek , kuralsız, çalışma biçimlerinin yaygınlaştırma amacı taşıdığı görülmektedir. Emekçilerin ve emek örgütlerinin TYP ile amaçlananı görüp bu örgütsüz çalışma biçimine karşı uyanık olması ve birleşmesi gerekmektedir. AKP’nin artan işsizliği de suistimal ederek esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerini kamudan başlayarak yaygınlaştırmasına karşı tüm emek örgütlerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”