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29.03.2019
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İŞKUR AKP’nin seçim ofisi gibi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılan ve AKP’nin seçim yatırımı haline gelen işçi alımlarına son verilmesini istedi.

Konak’taki İŞKUR Hizmet Merkezi önünde kurumlar adına açıklama yapan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necip Vardal, İzmir’de yerel seçimler öncesinde TYP ile işçi alımlarının hızlandığını ve şimdiye kadar bin 500 işçi alımı yapıldığını belirtti.

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TYP kapsamında işe alınan yurttaşların yılda en fazla 9 ay güvencesiz ve sendikasız çalıştırıldığına dikkat çeken Vardal şunları söyledi: “İzmir’de listelerin AKP İl Başkanlığı tarafından İŞKUR’a iletildiği de artık herkesçe bilinen bir gerçek. Birçok emekçi belki ileride kadroya alınırım umuduyla, asgari ücretli ve geçici bir iş için torpil bulmaya çalışarak AKP İl ve ilçe örgütlerinin kapılarını aşındırıyor. Eğitimden sağlığa kadar belli başlı kamu hizmetlerinde personel açığı TYP programı ile doldurulmaya çalışılırken, aynı zamanda AKP tarafından hazırlandığı bilinen listeler seçim çalışmasının bir aracı olarak kullanılarak bir taşla iki kuş vurulmaya çalışılıyor.

İŞKUR’un bu yönüyle adeta AKP’nin seçim ofisi gibi kullanıldığı, AKP’li adayların Bornova İşkur’da olduğu gibi açıktan seçim çalışması yaptığı, İlçe Milli Eğitim’e alınan TYP personelinin hem de mesai saatinde AKP seçim çalışmalarına çağrıldığı ve afiş, pankart, bildiri dağıtımında çalıştırıldıkları haberleri her geçen gün artıyor.”

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