İŞKUR Genel Müdüründen İstanbul halkına ağır hakaret

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın İstanbul seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Uzunkaya, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım” dedi.

Uzunkaya, 23 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı paylaşımında, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım. Hak ve hakikat namına, aziz milletim ve ülkem için ihlasla çalışanlar her daim kazanmakta. Riyakar mütekebbirlerse, hiç kazanmadı ki. Artık başarısızlıkların müsebbipleriyle çözüm ve çıkış yolları konuşulmasın” ifadelerini kullandı.

Kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını öne süren Uzunkaya daha sonra bu payaşımını silerek, “Değerli dostlarım, 6 yıldır bu sayfayı takip eden dostlar bilirler ki, bugün olduğu gibi bundan önce de ayet ve hadis mealleriyle birlikte kendi özgün fikirlerimi buradan paylaşmaktayım. A’râf Suresinin 155. ayetinin mealini de içeren paylaşımımın gündelik siyasi polemiklere alet edilmek istendiğini üzüntüyle izlemekteyim. Bu tür gereksiz tartışmalara mahal vermemek adına tweetimi kaldırmış bulunmaktayım” dedi.

Cafer Uzunkaya’nın daha önce 2015 yılındaki genel seçimlerde AKP’den Mersin aday adayı olduğu biliniyor.

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