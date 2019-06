İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim

İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki ortak canlı yayının moderatörlüğü yapan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım’a hakkını helal etmediğini duyurdu.

Çalar Saat programında konuşan Küçükkaya, “Normalde affetmek lazım ama, kendi kendime olsam affederim. Ben neleri affettim bir bilseniz fakat ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim,” dedi.

Küçükkaya şöyle devam etti; “Neden biliyor musunuz? Çünkü o her şeyi biliyor. Onun danışmanı her şeyi biliyor. Türkiye’nin gözü önünde olup bitenleri kendisine baskı yaptılar. Belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederim, kimlere ne haklar helal ettim biliyor musunuz ama bu defa ben bu sefer Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Allah’a havale ediyorum kendisini, her şeyi bilmesine rağmen.”