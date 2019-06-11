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11.06.2019
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İsmail Küçükkaya’dan moderatörlük için iki şart

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya iki şart sunduğunu açıkladı.

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İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, iki şart sundu.

FOX TV’de konuşan Küçükkaya, “Bana bu teklif geldiğinde bir-iki şartım olacak dedim. Adaydan sadece birisi benim adımı söylerse çıkamam. Mesela sadece Ekrem İmamoğlu söylerse veya sadece Binali Yıldırım adımı söylerse ben onu kabul etmem.

İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi gerekir. Yine iki partinin de benim için onay vermesi gerekir. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim” ifadesini kullandı.

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Yapılan ortak deklarasyon ve iki adayın destek açıklaması “şartların” kabul edildiğini ortaya koydu.

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