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17.06.2019
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İsmail Küçükkaya’dan ‘ortak yayın’ değerlendirmesi

Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Küçükkaya, "Bazı meslektaşlarım eleştiri getiriyor ama ben temiz ve adil olduğunu düşünüyorum. 15 yıldır gazeteciler ilk kez böyle bir programa ilk kez tanık oldu" dedi.

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Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV’de yayınlanan ‘Çalar Saat’ programında dün gerçekleştirilen Binali Yıldırım – Ekrem İmamoğlu oturumuna değindi.

Yayın öncesi yaşananlara da değinen Küçükkaya, “Ben Binali Yıldırım’a da, Ekrem İmamoğlu’na da herhangi bir talepleri var mı diye sordum. Soru verilmez ancak genel bir çerçeve çizmek gerekiyordu” dedi.

Küçükkaya şöyle devam etti:

“Ama mesela bir sınav düşünün. Öğretmen soruları vermez ama şuralara şuralara çalışın der. Ben de öyle yaptım. İstanbul seçimleriyle birlikte engelli ve kadın meselelerini de tartışacağız dedim. Bazı meslektaşlarım eleştiri getiriyor ama ben temiz ve adil olduğunu düşünüyorum. 15 yıldır gazeteciler ilk kez böyle bir programa ilk kez tanık oldu. 

“FORMAT BANA AİT DEĞİL”

Bu arada format bana ait değil. Engin Altay ve Mahir Ünal’a ait. Bana da sordular, ben de küçük taleplerde bulundum. Sonra her iki adaya da fikirleri soruldu, sonuç olarak ortaya böyle bir format çıktı. Formata ilişkin eleştiriler bana yönelik değil. Ben de robot değilim sonuçta, sonra adaylara sorular sordurdum. Ekrem Bey şaşırdı, soru sırası hakkında sorular sordu. Binali Bey de şaşırdı, şöyle bir baktı. Ama ortaya çok güzel bir tablo çıktı.”

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