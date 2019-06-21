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21.06.2019
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İsmailağa Cemaati’nden Binali Yıldırım’a destek

birgun.net birgun.net

İsmailağa Cemaati, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak açıklama yaptı. Cemaatten yapılan açıklamada AKP’li Binali Yıldırım’a destek verileceği kaydedildi.

İsmailağa Cemaati İstişare Heyeti ve Mehmet Talu imzalı açıklamaya göre, 23 Haziran’da AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na aday gösterilen Binali Yıldırım’a destek verilme kararı alındı.

“Ak Parti ve MHP’ye ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri oy verme konusunda yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler: ‘Ders olsun, şefkat tokadı olsun diye, bu sefer oy vermeyeceğiz’ diyorlar” denilen açıklamada, “Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım tamamen artıdır. Hiç eksisi yoktur demiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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