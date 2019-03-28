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28.03.2019
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İspanya Dışişleri Bakanı, ‘Katalonya’ sorusuna sinirlenip röportajı terk etti

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İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Deutsche Welle News televizyonuna verdiği röportajda yöneltilen Katalonya ile ilgili bir soruya sinirlenerek, röportajı yarıda kesti.

Dışişleri Bakanı Josep Borrell’in, Almanya’nın Deutsche Welle (DW) News televizyon kanalına verdiği röportajda, Katalonya sorunuyla ilgili soruya verdiği tepki ve röportajı kesme anı Alman televizyonunda yayımlandı.

Canlı verilmeyen röportajda Alman gazeteci, “İspanyolların yüzde 70’i anayasanın değiştirilmesini istiyor” diyerek, İspanya Sosyolojik Araştırmalar Enstitüsünün (CIS) Katalonya sorunuyla ilgili elindeki bazı verileri paylaştı.

Alman gazeteci daha sonra İspanya Dışişleri Bakanı Borrell’e, “Neden, Katalonya’nın kendi geleceğine karar verme hakkını sağlayacak bir anayasal düzenlemeyi İspanya Meclisinde tartışmıyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltti.

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Katalanların, Baskların yaptığı gibi İspanyol Meclisine bir teklifle gelmediğini belirten ve söz konusu verilerin “yalan” olduğunu söyleyen Borrell, kameraya doğru elini kaldırıp “dur” diyerek, gömleğindeki mikrofonu çıkardıktan sonra röportaj alanını terk etti.

Televizyon kanalı, gerginliğin yaşandığı olay sonrasında Dışişleri Bakanı Borrell’in danışmanlarının tavsiyesiyle geri dönerek röportajı tamamladığını açıkladı.

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