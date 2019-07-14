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14.07.2019
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İspanya’da boğalara eziyet festivalinin son günü 8 yaralı

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İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Boğa Festivali’nin (San Fermin) son gününde 8 kişi yaralandı.

İspanya’da 6 Temmuz’da başlayan San Fermin Festivali bugün sona eriyor. Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde 3’ü boynuz darbesiyle olmak üzere 8 kişi yaralandı. Festivalin ilk gününden bu yana ise en az 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivale yüz binlerce turist katılıyor. Bir hafta boyunca her sabah 08.00’de beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takan yüzlerce kişi, boğaların boynuzlarına hedef olmamak için 850 metre boyunca koşuyor.

Boğaların eziyet gördüğü festivalde sonuncusu 2009 yılında olmak üzere 1911’den bu yana 16 kişinin öldüğü belirtildi. Geçen yıl ise boğa koşusu sırasında 42 kişi yaralanmıştı.

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