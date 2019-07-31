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31.07.2019
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İspanya’da demir yolu işçileri grevde

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İspanya’da demir yolu işçilerinin bağlı bulunduğu Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla yapılan grev nedeniyle ülke genelinde 700 tren seferi iptal edildi.

İspanya’da devlete ait demir yolu işletmesi RENFE’yi personel eksikliği, düşük ikramiye oranları ve dış hizmet alımı gibi konularda eleştiren ve yapısal çözüm talep eden CGT, ülke genelinde greve gitti.

CGT işçileri yerel saatle 12.00-16.00 ve 20.00-24.00’da iş bırakırken yolcu, yük, banliyö ve hızlı tren seferlerinden 700’ünün iptal edildiği bildirildi.

İspanya Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan CGT, 14 ve 30 Ağustos ile 1 Eylül’de de greve gitme kararı aldı.

Diğer bir işçi sendikası İşçi Komisyonları da (CC.OO.) benzer gerekçelerle 15 Temmuz’da greve gitmişti.

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