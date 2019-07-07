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07.07.2019
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İspanya’da her yıl tepki çeken boğa festivali başladı: 3 kişi hayatını kaybetti

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İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenerek tepki çeken ve 9 gün aralıksız süren Boğa Festivali başladı.

Pamplona kentinde düzenlenen festivalin ilk gününde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kafa travması gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Beyaz kıyafetler giyen ve geleneksel olarak kırmızı bir fular takan koşucular salınan boğaların önünde koşuyor. Festival her yıl hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

Belediye binasının balkonundan yapılan ‘Yaşasın Pamplona’ duyurusu ile başlayan festival 14 Temmuz’a kadar 204 saat kesintisiz sürecek.

Kızılhaç’a göre toplam 53 kişinin yaralandığı festivalde, yaralanmalar sıklıkla yaşanmasına rağmen 1 kişinin hayatını kaybettiği 2009 yılından beri ölüm vakası ile karşılaşılmamıştı.

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