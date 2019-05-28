25.9 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa GÜNCEL İspanya'da şike operasyonu: Birçok futbolcu gözaltında

İspanya’da şike operasyonu: Birçok futbolcu gözaltında

İspanya'da bu sabah yapılan şike operasyonunda kulüp yöneticisi ve bazı futbolcular gözaltına alındı.

birgun.net birgun.net

İspanya’nın El Pais gazetesi gözaltına alınan futbolculara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Real Madrid’in eski oyuncusu Raul Bravo’nun bahis çetesini yönettiği ve tutuklandığı iddiası var. Borja Fernandez, Carlos Aranda,Samuel Saiz, ve Inigo Lopez’in de aralarında olduğu birçok ismin gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıca 2. Lig’de mücadele eden Huesca kulübünün başkanı Agustin Lasaosa ile kulüp doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza’nın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınanların suç örgütü oluşturma, yolsuzluk ve para aklamakla suçlandıkları belirtildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,197AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“Bir Cumhurbaşkanı 24 saat belediye başkanlığı seçimine müdahale eder mi? Belediye başkanı mı olacak?”

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Devamını Oku

İspanya’da şike operasyonu: Birçok futbolcu gözaltında

birgun.net -
İspanya'nın El Pais gazetesi gözaltına alınan futbolculara ilişkin bilgi verdi.
Devamını Oku

Bursa’da hastane müdüründen ilginç vurgun: 1,5 tonluk morgu hurdacıya sattı

birgun.net -
Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1.5 tonluk morgun kaybolmasıyla...
Devamını Oku

Arjantin’de bir saldırgan evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı

birgun.net -
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki General Paz çevre yolunda yatan evsizler, bir saldırgan...
Devamını Oku

HDP: 250 sayfa hukuksuz gerekçeye karşı oy farkını 250 bin yapalım

birgun.net -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında...
Devamını Oku

ABD’de hortum felaketi: 5 milyon kişi elektriksiz kaldı

birgun.net -
ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle...
Devamını Oku

Bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle öldürüldü

birgun.net -
Burdur'da Azerbaycan vatandaşı olan 24 yaşındaki Ganıra Cabbarova, 24 yaşındaki Halil Acar...
Devamını Oku

Didim’de 25 göçmen alıkonuldu

birgun.net -
Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına geçmek isteyen 25 göçmen alıkonuldu.
Devamını Oku

Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden Ali Sami Yıldırım’ın cezası onandı

birgun.net -
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün darbe girişiminin ardından saklanmasına ve...
Devamını Oku

IKBY başkanlığına Neçirvan Barzani seçildi

birgun.net -
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi