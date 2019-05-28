İspanya’da şike operasyonu: Birçok futbolcu gözaltında

İspanya’nın El Pais gazetesi gözaltına alınan futbolculara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Real Madrid’in eski oyuncusu Raul Bravo’nun bahis çetesini yönettiği ve tutuklandığı iddiası var. Borja Fernandez, Carlos Aranda,Samuel Saiz, ve Inigo Lopez’in de aralarında olduğu birçok ismin gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıca 2. Lig’de mücadele eden Huesca kulübünün başkanı Agustin Lasaosa ile kulüp doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza’nın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınanların suç örgütü oluşturma, yolsuzluk ve para aklamakla suçlandıkları belirtildi.