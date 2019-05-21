İspanya’da squash turnuvasını kazanan kadınlara vibratör ve ağda ‘hediye edildi’

İspanya’nın kuzeyindeki Gijon şehrinde yaşanan olayda Asturias Squash (duvar tenisi) Şampiyonası’na katılan ve kazanan erkeklere kupa verildi. İlk dört sıraya yerleşen kadınlara da kupa verildi ancak vibratör, ağda, topuk törpüsü gibi bir ‘hediye sepeti’ de sunuldu.

Kadınların durumu yerel squash federasyonuna şikâyet etmesiyle olay gündeme geldi ve şampiyonayı organize eden Squash Oviedo kulübünde bulunan üç kişi istifa etti.

İstifa eden isimler arasında yer alan kulüp başkanı Nacho Manzano, niyetlerinin ayrımcılık yapmak olmadığını belirterek bir özür mektubu kaleme aldı. Kulüp ayrıca bu yıl başka bir organizasyon düzenlemeyeceğini de duyurdu.

Yarışmada ilk sıraya yerleşen Elisabet Sadó, BBC‘ye yaptığı açıklamada “Sporda kadınlara yönelik ayrımcılık had safhada ve bu işler değişmek zorunda. Şaşırdık, şok olduk. Bunun cinsiyetçilik ve ayrımcılık olduğunu düşünüyoruz” dedi.