İspanyol futbolcu Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sevilla Kulübü’nden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcunun trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sevilla’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla’nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın” ifadeleri yer aldı.

Kariyerine Sevilla’da başlayan Reyes; Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Espanyol, Cordoba, Xinjiang Tianshan Leopard ve Extremadura takımlarından forma giydi.

Reyes, 5’i UEFA Kupası, 1 Premier Lig, 1 La Liga olmak üzere kariyerinde 12 kupa kazandı.