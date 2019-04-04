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04.04.2019
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İSPARK fiş kesmeyi bıraktı

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybetmesinin ardından belediyenin şirketi olarak faaliyet yürüten İSPARK’ın otoparklarda fiş kesmeden, beyana göre ücret almaya başladığı iddia edildi.

Fiş isteyenlere “Sistem çöktü” diyen görevliler, ısrarcı olanlara da dip koçanla bilet verdi. Verilen koçanlar sosyal medyaya da yansıdı. Konuya ilişkin İSPARK resmi bir açıklama da yapmadı.

Görevliler, bunun nedenini soranlara “Sisteme şu an ulaşamıyoruz”, “Sistem çöktü”, “Siber saldırı var” gibi açıklamalar yaptı.

Kendi internet sitesindeki “İSPARK’a Sor” bölümünde fiş alamama durumları için “Otopark ücretini ödediğiniz halde, fiş veya fatura alamadıysanız durumu İBB Beyaz Masa 153’e iletebilirsiniz” yazan İSPARK, iki gündür yaşanan usulsüzlükle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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