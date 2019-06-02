İSPARK işte böyle zarar etti: Ruhsatsız otoparklar usulsüz devirler

Seçim çalışmalarını sürdüren AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TV5’teki ‘Seçim Özel’ programında İSPARK’ın zarar etmesine ilişkin soruya, “Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor” şeklinde yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak 2005 yılında “Güvenle Park Güler Yüzle Hizmet“ sloganıyla kurulan ve 2017’de 17.9 milyon TL zarar eden İSPARK’ın nasıl zarar ettiğini bilmediğini öne sürerken, Sayıştay raporları usulsüzlükleri kalem kalem ortaya döktü.

SADECE 52’Sİ RUHSATLI

Sayıştay’ın 2017 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu’na göre, İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ. (İSPARK) tarafından işletilen otoparkların büyük bir bölümü ruhsatsız hizmet veriyor. UKOME ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün verilerine yer verilen raporda, İSPARK’ın Kanun tanımadığı bildirildi. Buna göre, UKOME’den alınan verilere göre, 225 adet açık ve kapalı otoparkın sadece 52’si ruhsatlı olarak hizmet veriyor. Geri kalan 173 otopark ise ruhsatsız işletildi. 70 otoparkın ruhsatlandırılması işlemine “şeklen” dahi başlanmadı. Bu durumun, İSPARK’ın en büyük zarar kalemleri arasında yer aldığı bildirildi.

719 RUHSATSIZ OTOPARK

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden elde edilen veriler ise İstanbul genelindeki otoparkların yarısından fazlasının ruhsatsız olarak peşkeş çekildiğini ortaya çıkardı. İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklar dışında işletilen ruhsatlı otopark sayısının yalnızca 664 adet olduğunu vurgulayan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İstanbul genelindeki ruhsatsız otopark sayısının ise toplamda 719 olduğunu bildirdi. Uzmanlar, bu nedenle ruhsatsız otoparklardan elde edilen gelirin vergisinin de devlete ödenmediğini bildirdi.

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HALLERDE DE İSPARK YETKİLİ

Raporda ayrıca, Kadıköy ve Bayrampaşa hallerindeki otopark ve kantarların işletilmesi yetkilerinin de mevzuata aykırı olarak İSPARK’a bırakıldığı tespiti yer aldı. Denetçiler, elde edilen brüt gelirin yüzde 75’inin Belediye’ye ödenmesi kaydıyla beş yıl süre ile Bayrampaşa ve Kadıköy hallerindeki otopark hizmetinin ve kantarların işletilmesi işinin ihale yapılmadan İSPARK’a verildiğini vurguladı. Belediye, Sayıştay’a, mevzuatın buna olanak sağladığını ayrıca kantar kullanımından dolayı da bir ücret alınmadığını bildirdi. Bu yanıta karşı, hal işletmeciliğinin bütünü itibarıyla gelir getirici bir faaliyet olduğunu vurgulayan Sayıştay denetçileri, işlemin mevzuata aykırı olduğunu kaydetti.

BELEDİYENİN GELİRİNİ DE ALIYOR

Sayıştay raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı meclis kararları ile otopark alanlarının işletilmesini İSPARK A.Ş.’ye devrettiği de hatırlatıldı. Buna karşın İSPARK’ın otopark alanlarında mevzuata aykırı olarak reklam ünitelerine de işlettiği ortaya çıktı. Reklam üniteleri ile otopark alanlarının işletilmesinin birlikte yapılamayabileceğini ifade eden Sayıştay denetçileri raporda, “Reklam ünitelerinin ilgili iştirakler tarafından işlettirilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi gelir kaybı yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.