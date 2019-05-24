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24.05.2019
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İSPARK zararı!

İstanbul’daki israf kalemlerinin ilk sırasında İSPARK bulunuyor. Son olarak İSPARK’a reklam ünitelerini işletme veya işlettirme işi de bırakılarak, belediyenin gelir kaybına uğratıldığı ortaya çıktı

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) israf kalemleri arasında ilk sıralarda gelen İSPARK’ın belediyedeki çarkın önemli bir parçası olduğu Sayıştay denetçileri tarafından da tespit edildi.

Geçen yıl en fazla zarar eden belediye şirketleri arasında ikinci sırada gösterilmesine karşın İSPARK’a meclis kararları ile otopark işletme dışında, reklam ünitesi, hallerdeki kantarları işletme gibi gelir getirici başka işlerin de mevzuata aykırı olarak devredildiği ortaya çıktı.

İBB’nin denetim raporlarında, Belediye Meclisi’nin aldığı meclis kararları ile otopark alanlarının işletilmesini iştiraki olan İSPARK A.Ş.’ye devrettiği anımsatıldı. Ancak İSPARK’ın otopark alanlarında mevzuata aykırı olarak reklam üniteleri de işlettiği tespit edildi. Reklam üniteleri ile otopark alanlarının işletilmesi arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu iddia etmenin mümkün olmadığının altı çizilen raporda, “Reklam ünitelerinin ilgili iştirakler tarafından işlettirilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi gelir kaybı yaşamaktadır” denildi.

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Sayıştay denetçilerinin bu alanların işletilmesi için iştiraklerin yetkisi bulunmadığı tespitine karşı belediye, otopark kiralama ile reklam ünitelerini işletmenin ayrılmaz işler olarak değerlendirildiği savunmasını yaptı. Ancak Sayıştay, bunun mevzuata aykırı olduğunu tespitinde ısrar etti.

HALLERDE DE İSPARK YETKİLİ

Raporda ayrıca, Kadıköy ve Bayrampaşa hallerindeki otopark ve kantarların işletilmesi yetkilerinin de mevzuata aykırı olarak İSPARK’a bırakıldığı tespiti yer aldı. 12 Mart 2010 tarihli meclis kararı ile elde edilen brüt gelirin yüzde 75’inin Belediye’ye ödenmesi kaydıyla beş süre ile Bayrampaşa ve Kadıköy hallerindeki otopark hizmetinin ve kantarların işletilmesi işinin ihale yapılmadan İSPARK’a verildiği vurgulandı. Belediye, Sayıştay’a, mevzuatın buna olanak sağladığı ayrıca kantar kullanımından dolayı da bir ücret alınmadığını bildirdi. Bu yanıta karşı, hal işletmeciliğinin bütünü itibarıyla gelir getirici bir faaliyet olduğu vurgulanan Sayıştay raporunda, işlemin mevzuata aykırı olduğu kaydedildi.

VERGİSİZ GELİR

İSPARK tarafından işletilen 225 otoparktan sadece 52’sinin ruhsatlı olması da raporda yer aldı. Bu nedenle ruhsatsız otoparklardan elde edilen gelirin vergisi de devlete ödenmedi.

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