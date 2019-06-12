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12.06.2019
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İSPARK’ta, 31 Mart’ın ertesi günü ‘el terminalleri’ operasyonu

Yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen, Binali Yıldırım’ın “Nasıl zarar etmiş kafam almıyor” dediği İSPARK’ta, İmamoğlu'nun zaferinin ertesi günü verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği iddia edildi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP'li Tanal, "Teknik arıza'nın seçimin ertesi günü meydana gelmesi tesadüf müdür?" diye sordu

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın “Nasıl zarar etmiş kafam almıyor” dediği, Sayıştay raporunda usulsüzlükleri bir bir sıralanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSPARK, yeni bir iddiayla gündeme geldi.

31 Mart gecesi Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının anlaşılması üzerine 1 Nisan’da İSPARK’a ait otopark alanlarında görevli personelin kullandığı ve araç sahiplerinden toplanan para, kesilen fiş miktarı gibi verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği öne sürüldü. 

1 NİSAN’DAN ÖNCEKİ VERİ KAYITLARI SİLİNDİ Mİ? 

Konuyu soru önergesi yoluyla Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iddianın doğruluğunu sordu.

CHP’li Tanal, Soylu’ya “1 Nisan’dan önceki İSPARK veri kayıtları silinmiş midir? İSPARK bünyesindeki otoparklardan toplanan para miktarının ne kadar olduğunun anlaşılmaması için mi el terminali cihazları değiştirilmiştir?” sorularını yöneltti.

“TRAFOYA KEDİ GİRDİ” SAVUNMASINI HATIRLATTI 

İSPARK tarafından yapılan açıklamada, 1 Nisan 2019 saat 16.00 sıralarında otopark personelinin işlem yaptığı el terminali ve bariyer sistemlerinin bağlı çalıştığı merkez sunucularında donanımdan kaynaklı teknik bir arızanın meydana geldiğinin savunulduğunu aktaran Tanal, “’Teknik arıza’nın seçimin ertesi günü meydana gelmesi tesadüf müdür?” diye sordu. 

Tanal ayrıca, İSPARK’ın “teknik arıza” açıklamasının, 2014 yılında yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart gecesi yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın “Trafoya kedi girdi” açıklamasını akıllara getirdiğini kaydetti.

CHP Milletvekili Avukat Mahmut Tanal

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPARK’ın (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ.) uzun süredir yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldiği malumunuzdur. AK Parti adayı Binali Yıldırım, “İSPARK niye zarar ediyor, anlamış değilim” demiştir. İSPARK’a yönelik yolsuzluk iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

2- 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının anlaşılması üzerine 1 Nisan’da İSPARK’a ait otopark alanlarında görevli personelin kullandığı ve araç sahiplerinden toplanan para, kesilen fiş miktarı gibi verilerin depolandığı el terminalleri değiştirilmiş midir? 

3- Seçimin ertesi günü yani 1 Nisan’da, İSPARK görevlilerinin elindeki el terminallerinin apar topar değiştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? 1 Nisan’dan önceki İSPARK veri kayıtları silinmiş midir? El terminalleri değiştirilerek verilerle oynanıp kayıt dışılığa zemin mi hazırlandı? 

4- İSPARK bünyesindeki otoparklardan toplanan para miktarının ne kadar olduğunun anlaşılmaması için mi el terminali cihazları değiştirilmiştir? El terminallerinin değiştirilmesi talimatını kim ya da kimler vermiştir? 

5- İSPARK tarafından yapılan açıklamada, 1 Nisan 2019 saat 16:00 sularında otopark personelinin işlem yaptığı el terminali ve bariyer sistemlerinin bağlı çalıştığı merkez sunucularında donanımdan kaynaklı teknik bir arıza meydana geldiği savunulmuştur. İSPARK’ın bu açıklaması size inandırıcı geldi mi?

6- Yine İSPARK’ın açıklamasında, var olduğu savunulan sorunun ancak 2 Nisan’da gece saat 23:45’te giderildiği belirtilmiştir. Bu nasıl bir teknik arıza ki saatlerce giderilememiştir? “Teknik arızanın” seçimin ertesi günü meydana gelmesi tesadüf müdür? 

7- İSPARK’ın “teknik arıza” açıklaması, 2014 yılında yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart gecesi yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın “Trafoya kedi girdi” açıklamasını akıllara getirmiş olmuyor mu?  

8- İSPARK’ta 1 Nisan’da yaşananlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmayı düşünüyor musunuz? 

9- İSPARK bünyesindeki ruhsatlı otopark sayısı kaçtır, İSPARK adına ruhsatsız çalıştırılan otopark var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

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