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17.06.2019
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İSPER çalışanları Yıldırım için sahaya sürüldü: “Mezar kazıcı ve gassallar AKP için oy istiyor”

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Binali Yıldırım propagandası için İBB’ye bağlı İSPER çalışanları da sahaya sürüldü. Ellerine çikolata ve AKP’nin seçim broşürlerini alan mezar kazıcılar, gassallar yani ölü yıkayıcılar, cenaze şoförleri ve cenaze imamları, Eyüp’te kapı kapı dolaşıp seçmenden oy istiyor. 

İGDAŞ’ın, bütün imkanlarını ve personelini seferber ederek Binali Yıldırım’a oy istediğini deşifre eden CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İBB’nin bir diğer iştirak şirketi İSPER’in de çalışanlarını sahaya sürdüğünü açıkladı. 

Facebook sayfasından İSPER’in seçim çalışmalarına ilişkin kendisine gelen bir ihbarı paylaşan Tanal, ellerine bir kahve zincirinin büyük boy çikolatasını ve AKP’nin seçim broşürlerini alan mezar kazıcıların, gassalların (ölü yıkayıcı), cenaze şoförlerinin ve cenaze imamlarının, Eyüp ilçesinde kapı kapı dolaşıp Binali Yıldırım’ın propagandasını yaptığını söyledi.

İSPER’İN TÜM BİRİMLERİ YILDIRIM İÇİN SEFERBER EDİLDİ 

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın açıklamaları şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı diğer şirketler gibi İSPER (İstanbul Personel Yönetim A.Ş.) de tüm çalışanlarını, 39 ilçenin tamamında Binali Yıldırım’ın seçim propagandasını yapmak üzere sahaya sürdü.

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İSPER’in Engelliler Merkezi, Kadın ve Aile Sağlığını Koruma, Evde Sağlık, Cenaze ve Defin İşleri, Plaj İşletmeciliği, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, İlaçlama, Kreş, Sahipsiz Hayvanlar, İstanbul Şehir Tuvaletleri Hizmetleri birimlerinde görevli personel, ilçe ilçe gezerek bir kahve zincirinin büyük boy çikolatasını ve AKP’in seçim broşürlerini, İBB’den sosyal market yardımı alan vatandaşlara dağıtıyor.

“BİNALİ BAŞKANIMIZIN SELAMINI GETİRDİK” 

İSPER yönetimi, işçilerini ve cenaze imamlarını propaganda amaçlı kullanıyor. T.C. kimlik numarası, adres, isim, telefon numarası gibi kayıtlarının olduğu listelerle belediyeden yardım alan vatandaşların kapıları çalınarak, “Binali başkanımızın selamını getirdik. Market yardımı 200 lira artacak. Yeni dönemde kira yardımı olacak. Evinizdeki eksik eşyalar tamamlanacak” gibi vaatlerde bulunuluyor.

YARDIMLARI KESİLENLERE ERDOĞAN’LI TESELLİ!

Yardımları kesilen vatandaşlar ise akşam saatlerinde koordinasyon merkezinden aranıp “Cumhurbaşkanımızın selamları var. En kısa sürede yeniden yardıma başlayacağız” denilerek telefon kapatılıyor. 

MEZAR KAZICILAR VE GASSALLAR EYÜP’TE

Cenaze ve Defin İşleri personellerinden mezar kazıcılar, gassallar, cenaze şoförleri ve cenaze imamları, Eyüp’te kapı kapı dolaşarak Binali Yıldırım’ın propagandasını yaptı.”

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