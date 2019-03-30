İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl “Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 244 kişi yaralandı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nidal Sakr Amara ve 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad’ın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİ GERÇEK MERMİLERLE SALDIRDI

244 yaralıdan 46’sının gerçek, 10’unun plastik mermiyle vurulduğu, 9 kişinin mermi parçası, 179 kişinin ise gaz bombası ve başka sebeplerden yaralandığı ifade edildi.

Yaralılardan 13’ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail’in topraklarından çekilmesi ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.