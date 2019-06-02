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02.06.2019
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İsrail askerleri 58 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin dün gece yaptığı ev baskınlarında 58 Filistinlinin gözaltı gerekçesiyle alıkonulduğu öğrenildi.

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Fotoğraf: Arşiv

İsrail askerlerinin dün gece evlere yaptığı baskınlarda 58 Filistinliyi gözaltına alındığı açıklandı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da dün gece ev baskınları yapıldı. Söz konusu baskınlarda çeşitli iddialarla 58 Filistinlinin alıkonulduğu öğrenildi. 

İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idari tutuklu, 230’u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor. İsrail “idari tutukluluk” adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 ilr 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, “İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine” karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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