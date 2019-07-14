İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Lübnan’a saldırı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Lübnanlı direniş örgütü Hizbullah’ın “saldırı başlatması” durumunda “İsrail’in Lübnan’a ağır bir saldırı düzenleyeceğini” ifade etti.

Netanyahu, “Hizbullah aptallık yapıp İsrail’e saldırmaya cesaret ederse, ona ve Lübnan’a ağır bir askeri darbe vururuz” dedi.

Hasan Nasrallah, Cuma günü İsrail’in Hizbullah’a ve Lübnan’a 2006 yılında başlattığı saldırının 13’üncü yıl dönümünde yaptığı açıklamada “gelecek savaşın 2006’dan daha ağır olacağını” ve “İsrail’in yok olmasıyla sonuçlanacağını” söyleyerek, İsrail’in İran’ı vurması durumunda tüm bölgede savaş çıkacağını belirtmişti.

İsrail, Suriye’de bulunan Hizbullah güçlerine, Lübnan ve Suriye hava sahasını ihlal ederek saldırılar düzenliyor.