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11.07.2019
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İsrail güçleri Gazze sınırında bir Hamas üyesini öldürdü

İsrail güçleri, Gazze sınırında bir Hamas üyesini öldürdü. Hamas konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Hamas’ın silahlı kanadı, Gazze’nin kuzeyinde bir Hamas üyesinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

AFP’nin haberine göre 28 yaşındaki Mahmud el-Azam isimli Filistinli, İsrail’den açılan ateşle öldürüldü. İsrail ordu sözcüsü, “sınıra iki silahlı şüphelinin yaklaştığını” belirterek, Filistinlilere ateş açıldığını doğruladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada “ölümün cezasız kalmayacağı”, İsrail’in “işlediği suçun sonuçlarına katlanacağı” söylendi. Hamas’ın İsrail sınırına yakın bölgelerde gözlem noktaları bulunuyor.

Mart 2018’de başlayan eylemlerden beri İsrail güçleri en az 295 Filistinliyi öldürdü. Ölümlerin büyük kısmı İsrail güçlerinin eylemcilere ateş açmasıyla yaşanırken, bir bölümü tank ateşi ve hava saldırıları sonucunda gerçekleşti.

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