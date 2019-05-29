İsrail saldırılarında geçen yıl 312 Filistinli yaşamını yitirdi

2018’de İsrail saldırıları sonucu 57’si çocuk 312 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 8 bin 300 kişi yaralandı.

Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında İsrail saldırılarına ilişkin rapor duyuruldu. İnsan Haklarından Sorumlu Filistin Otoritesi tarafından açıklanan rapora göre, İsrail saldırılarında 2018’de Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi’nde 57’si çocuk 312 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 8 bin 300 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in 2018’de toplam 6 bin 489 kişiyi gözaltına aldığı dile getirilen raporda, Filistinlilere ait 538 ev ve tesisin de yıkıldığı aktarıldı.

Raporda, İsrail’in ayrıca Filistinlilere ait arazi ve mahsullere saldırı, Filistinlileri araç ile ezme, darp etme ve üzerilerine ateş açmanın da aralarında bulunduğu 499 saldırı düzenlediği belirtildi.

