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24.03.2019
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İsrail: Trump, Golan Tepeleri kararnamesini yarın imzalayacak

birgun.net birgun.net

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, “Başkan Trump, yarın Başbakan Netanyahu’nun huzurunda, İsrail’in Golan’daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri’ni “İsrail toprağı” kabul eden kararnameyi imzalayacağını açıkladı. 

Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail basınında, Trump’ın yarın Netanyahu ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede Golan Tepeleri’ndeki “İsrail egemenliğini” tanıyan belgeyi imzalayacağı yönündeki haberleri doğruladı. 

Açıklamasında, İsrail ile ABD ilişkilerinin, “hiç olmadığı kadar iyi” olduğunu söyleyen Katz, “Başkan Trump, yarın Başbakan Netanyahu’nun huzurunda, İsrail’in Golan’daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak.” ifadesini kullandı. 

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Resmi ziyaret kapsamında Washington’ta bulunan Netanyahu, yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu salı günü yine Beyaz Saray’da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart’ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor

KaynakAA
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