İsrail uçakları Lübnan üzerinden Suriye’yi vurdu: En az 10 ölü

İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan hava sahası üzerinden Suriye’de çok sayıda noktayı vurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre saldırılarda 10’a yakın milis hayatını kaybederken, 3’ü çocuk olmak üzere en az 6 sivil yaşamını yitirdi.

Lübnan merkezli The Daily Star’ın haberine göre İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahası üzerinden atılan füzelerle Şam ve Humus’ta Suriye ordusuna ait askeri mevkileri hedef aldı. Basına konuşan Lübnanlı yetkililer, gece saatlerinde İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasında görüldüğünü bildirdi.

İSRAİL LÜBNAN HAVA SAHASINI İHLAL EDİYOR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin aktardığına göre uçakların hedefinde bölgede Suriye ordusuyla birlikte hareket eden Hizbullah güçleri vardı. Ancak vurulan noktalar arasında Humus’un batısındaki bir askeri hava üssünün de bulunduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden İsrail, Suriye’de gerçekleştirdiği hava saldırıları için Lübnan hava sahasını kullanıyor. İsrail uçakları, 2011’den beri Lübnan hava sahasını ihlal etse de, ihlallerin Suriye’ye S-300 hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin ardından arttığı, İsrail uçaklarının saldırıları Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiği görülüyor.