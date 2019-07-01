İsrail’de kırmızı alarm: 100’ün üzerinde ambulans havaalanına geldi

İsrail’de bir uçağın tekerleklerindeki arızanın ardından kırmızı alarm verildi. Havadaki uçağın inişine hazırlık olarak 100’den fazla ambulans havalimanına getirildi.

Times of Israel’in haberine göre iniş sırasında sorun yaşanması beklenen uçakta 152 yolcu bulunuyordu. Boeing 737 model uçak Ben Gurion Havaalanı’na indi.

Uçağın tekerleklerinde yaşanan sorun, uçağın iniş takımlarına ait kimi parçaların uçağın kalkış noktasında kaldığının fark edilmesi üzerine anlaşıldı.

İsrail basınına göre iniş sırasında yaşanacak olası sorunlar sebebiyle en üst alarm seviyesi olan üçüncü seviye acil durum ilan edildi. Bölgeye ambulansların yanısıra itfaiye araçları da sevk edildi.

İNİŞ SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Uçağın fren sistemleri kullanılarak yapılan inişte sorun yaşanmadı.

Boeing 737 model uçağın yavaşlayana kadar havaalanı üzerinde tur attığı, uçak yavaşladıktan sonra inişin gerçekleştirildiği duyuruldu.

İniş sırasında ciddi yaralanma yaşanmadı.