İsrail’de koalisyon görüşmeleri tıkandı: Netanyahu erken seçimi gündeme getirdi

İsrail’de 9 Nisan seçimleri sonrası Netanyahu’nun Likud Partisi’nin yarına kadar koalisyon hükümetini kurması gerekiyor. Ancak koalisyon görüşmeleri, Avigdor Lieberman’ın liderliğini yaptığı “Evimiz İsrail” partisi ile aşırı muhafazakar partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tıkandı.

BBC‘nin haberine göre, Lieberman, partisinin hazırladığı ve aşırı muhafazakar öğrencilerin askerlik hizmeti yapmasını garanti altına alacak yasa teklifi ile ilgili destek garantisi istiyor. İsrail Meclisi’ndeki aşırı muhafazakar partiler ise bu yasa teklifine çoğunlukla karşı çıkıyor.

ERKEN SEÇİM MASADA

Koalisyon hükümetinin oluşturulamadığı takdirde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümet kurma görevini başkasına verecek. Süre dolarken erken seçim gündemini masaya koyan Netanyahu’nun, bu hamle ile, Lieberman üzerindeki baskıyı artırmak istediği yorumu yapılıyor.

Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada “Ülkenin yeni bir seçime sürüklenmesi gerektiği düşüncesinde değilim ama sanırım bunu isteyen biri var” diyerek Lieberman’ı işaret etmişti. Erken seçim kararı alınırsa, Netanyahu, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık koltuğunda oturacak.

TRUMP’TAN DESTEK

Kudüs’ün başkent yapılması ve Golan Tepeleri kararları ile Netanyahu’ya birçok kez açık desteğini ortaya koyan ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Trump, Netanyahu’ya lakabı ile hitap ederek, “İsrail’de koalisyonun oluşturulacağını ve Bibi ile benim, Amerika ve İsrail arasındaki ittifakı güçlendirmeye devam edeceğimizi umuyorum” dedi.

YOLSUZLUK EYLEMLERİ

Netanyahu koalisyon görüşmelerinin yanı sıra, yolsuzluk suçlamalarının da merkezinde bulunuyor. Tel Aviv’de binlerce kişi, Netanyahu’ya yargı dokunulmazlığı getirmek isteyen öneriyi protesto etmişti. Protestoda, Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile benzediğini savunan pankartlar yer almıştı.

