İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İsrail, Suriye’nin güneyinde yer alan askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki Kuneytra’ya bağlı Tel Ahmar ve Dera’ya bağlı Tel Hara bölgesini hedef aldığını bildirdi.

İsrail’in Golan Tepeleri’nden hava saldırılarını düzenlediği, Suriye hava savunmasının Golan hava sahasında iki füzeyi düşürdüğü açıklandı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ocak ayında İsrail’in ilk kez Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarından birinin sorumluluğunu resmi olarak üstlenmişti.