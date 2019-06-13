İşsizler ordusu 97 ülkeyi geride bıraktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba Başkanlık sisteminin 1. yılında emek ve çalışma yaşamında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Hazırlanan rapora göre 24 Haziran seçimlerinden bugüne ortalama her ay 160 işçi hayatını kaybetti. 1850 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, 80 çalışan kriz koşulları ve işyerlerindeki mobbing uygulamalarından kaynaklı olarak hayatına son verdi.

Başkanlık sisteminin ilk kararnameleri ile işçilerin üzerindeki baskıların arttığını söyleyen Ağbaba şunları açıkladı: “Ekonomik ve Sosyal Konsey yapılanmasının içeriği değiştirilerek Cumhurbaşkanlığına bağlandı. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullara bağlandı. Devlet Denetleme Kurulu yeni rejimde Cumhurbaşkanlığına bağlı hale getirilirken Sendikaların denetimi de Devlet Denetleme Kurulu’na bağlandı. Yeni rejim ile sendikaların üzerinde ki siyasi baskılar artırıldı.”

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Kriz emekçilere ödetildi

AKP’nin uyguladığı ekonomik programa da değinen Ağbaba “Artan ekonomik kriz koşullarının bedeli bir ülkenin çalışanlarına ve emeklilerine ödetilmesi süreci ‘Yeni Ekonomik Program’ ile hayata geçirildi. Yeni Ekonomi Programı’na göre 2019’daki 60 milyar TL’lik kemer sıkma kalemlerinin 10,1 milyar TL’si sosyal güvenlik alanında yapılması ön görüldü. Zorunlu BES sistemi yeniden şekillendirildi ve çalışanların sistemden çıkışı zorlaştırıldı. Yeni Ekonomik Program ile Kıdem tazminatının BES ile entegrasyonu sağlanarak fona devredilmesi süreci açığa çıktı. İşçilerin 83 kazanının yeni rejimin ilk yılında yok edilmesi planlandı” dedi.

Hayat pahalılığı arttı

Sistemin hayat pahalılığına da sebep olduğunu açıklayan Ağbaba şunları ifade etti: “Son 1 yılda; kuru soğan 1 lira 50 kuruştan 6 liraya, patates 1 lira 65 kuruştan 5 lira 15 kuruşa, domates 3 lira 20 kuruştan 6 lira 80 kuruşa yükseldi. Türkiye asgari ücret sıralamasında AB ülkelerine kıyasla asgari ücretin en düşük olduğu 4. ülke oldu. 2018 Haziran ayından bugüne mutfak harcamalarında artış 700 TL’yi aştı.

Açlık sınırı 2500 TL’yi aştı. İşsiz sayısı 1 yıl içerisinde 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. Türkiye’de neredeyse 1 yıl içerisinde Kayseri ilinin nüfusuna denk gelecek şekilde işsiz sayısı arttı. Türkiye’de ki işsizlik nüfusu 97 ülkeden büyüktür. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 8, 4 milyon kişiye yükseldi. Türkiye yüksek işsizlik oranında OECD ülkelerine göre ikinci sırada yer aldı.”