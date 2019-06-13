28.5 C
Istanbul
13.06.2019
Anasayfa GÜNCEL İşsizler ordusu 97 ülkeyi geride bıraktı

İşsizler ordusu 97 ülkeyi geride bıraktı

CHP başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana emek alanında yaşanan ihlalleri raporlaştırdı. Rapora göre sisteme başlandığından beri hayat daha da pahalanırken, işsiz nüfusu 97 ülkeyi geride bıraktı

birgun.net birgun.net

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba Başkanlık sisteminin 1. yılında emek ve çalışma yaşamında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Hazırlanan rapora göre 24 Haziran seçimlerinden bugüne ortalama her ay 160 işçi hayatını kaybetti. 1850 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, 80 çalışan kriz koşulları ve işyerlerindeki mobbing uygulamalarından kaynaklı olarak hayatına son verdi.

Başkanlık sisteminin ilk kararnameleri ile işçilerin üzerindeki baskıların arttığını söyleyen Ağbaba şunları açıkladı: “Ekonomik ve Sosyal Konsey yapılanmasının içeriği değiştirilerek Cumhurbaşkanlığına bağlandı. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullara bağlandı. Devlet Denetleme Kurulu yeni rejimde Cumhurbaşkanlığına bağlı hale getirilirken Sendikaların denetimi de Devlet Denetleme Kurulu’na bağlandı. Yeni rejim ile sendikaların üzerinde ki siyasi baskılar artırıldı.”

İlginizi çekebilir:  Şirket kusursuz, ölen amir kusurluymuş

Kriz emekçilere ödetildi

AKP’nin uyguladığı ekonomik programa da değinen Ağbaba “Artan ekonomik kriz koşullarının bedeli bir ülkenin çalışanlarına ve emeklilerine ödetilmesi süreci ‘Yeni Ekonomik Program’ ile hayata geçirildi. Yeni Ekonomi Programı’na göre 2019’daki 60 milyar TL’lik kemer sıkma kalemlerinin 10,1 milyar TL’si sosyal güvenlik alanında yapılması ön görüldü. Zorunlu BES sistemi yeniden şekillendirildi ve çalışanların sistemden çıkışı zorlaştırıldı. Yeni Ekonomik Program ile Kıdem tazminatının BES ile entegrasyonu sağlanarak fona devredilmesi süreci açığa çıktı. İşçilerin 83 kazanının yeni rejimin ilk yılında yok edilmesi planlandı” dedi.

Hayat pahalılığı arttı

Sistemin hayat pahalılığına da sebep olduğunu açıklayan Ağbaba şunları ifade etti: “Son 1 yılda; kuru soğan 1 lira 50 kuruştan 6 liraya, patates 1 lira 65 kuruştan 5 lira 15 kuruşa, domates 3 lira 20 kuruştan 6 lira 80 kuruşa yükseldi. Türkiye asgari ücret sıralamasında AB ülkelerine kıyasla asgari ücretin en düşük olduğu 4. ülke oldu. 2018 Haziran ayından bugüne mutfak harcamalarında artış 700 TL’yi aştı.

Açlık sınırı 2500 TL’yi aştı. İşsiz sayısı 1 yıl içerisinde 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. Türkiye’de neredeyse 1 yıl içerisinde Kayseri ilinin nüfusuna denk gelecek şekilde işsiz sayısı arttı. Türkiye’de ki işsizlik nüfusu 97 ülkeden büyüktür. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 8, 4 milyon kişiye yükseldi. Türkiye yüksek işsizlik oranında OECD ülkelerine göre ikinci sırada yer aldı.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,621AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

BDDK’nin şikayetiyle 50 gazeteci ve yazara dava açıldı: Kriz var ama kriz var demek yasak

Ozan Gündoğdu -
Aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu...
Devamını Oku

Berfin Yıldız’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

birgun.net -
Bolu'nun Gerede ilçesinde 18 yaşındaki Berfin Yıldız'ı başına tabancayla ateş ederek öldüren...
Devamını Oku

Darbe girişiminde JÖAK’ta görevli 9 asker hakkında hapis cezası

birgun.net -
Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda...
Devamını Oku

Sevgilisi için uçağın tuvaletine ihbar mektubu koydu, müebbet hapis cezası aldı

birgun.net -
Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine "Uçakta 12 korsan...
Devamını Oku

İbrahim Kalın’dan Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalar: ABD’nin mektubu sızdırması ciddiyetsizlik

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapıyor.
Devamını Oku

Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun traş olduğu berberle görüştü: İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık

birgun.net -
CHP milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun traş olduğu berberle görüşerek...
Devamını Oku

Rusya’dan İdlib açıklaması: Türkiye’nin verdiği koordinatlarla teröristleri vurduk

birgun.net -
Rusya, Türkiye'nin verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye'nin İdlib bölgesinde operasyon düzenlediğini açıkladı.
Devamını Oku

TFF’den beIN Sports açıklaması

birgun.net -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluş beIN Sports'la ilgili bir açıklama yayınladı.
Devamını Oku

TBMM’de yeni askerlik teklifi görüşüldü: İlk iki madde kabul edildi

birgun.net -
AKP'nin sunduğu Yeni Askerlik Teklifi'yle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler başladı.
Devamını Oku

İstanbul’da seçim yasakları bugün başladı

birgun.net -
23 Haziran seçimi öncesi seçim yasakları bugün başladı. Seçime...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi