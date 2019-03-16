İşsizliğe ilişkin bilmemiz gerekenler

>>Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ne demektir?

Üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustur. Türkiye’de aralık ayı itibariyle bu nüfus, 60 milyon 948 bin kişidir. Fakat bu kişilerin bir kısmı ev kadını olma, öğrenci olma, emekli olma gibi sebeplerle işgücü içinde değildir.

>>İşgücü ne demektir?

İşgücü, İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsar. Türkiye’de Aralık ayı itibariyle, 31 milyon 957 bin kişilik işgücü bulunuyor.

>>İşgücüne katılım oranı ne demektir?

İşgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranına denir.

>>TÜİK’e göre işsiz kimdir?

Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler işsiz nüfusa dahildirler. Buna göre Türkiye’de işsiz sayısı TÜİK tarafından aralık ayı itibariyle 4 milyon 302 bin kişi olarak hesaplandı.

>>İşsizlik oranı nedir?

İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır.

>>TÜİK işsiz sayısını nasıl belirliyor ve ne zaman açıklıyor?

Kamuoyunda zannedildiğinin aksine TÜİK’in işsiz sayısını belirleme yöntemi İŞKUR’da kayıtlı işsiz sayısı değil. TÜİK 44 bin kişiden oluşan bir hane halkı nüfusuyla anket çalışması yapıyor ve öncelikle bu nüfus içindeki işsizlik oranını hesaplıyor. Daha sonra adrese dayalı nüfus bilgilerinden yola çıkarak örneklem için bulduğu işsizlik oranını tüm nüfusa adapte ediyor. Böylece örneklemden yola çıkarak işsiz sayısı tahmin edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu tahmin hem İŞKUR’a kayıtlı hem de İŞKUR’a kayıt olmamış işsizlerden oluşuyor. TÜİK bu çalışmayı ilgili dönemi takip eden 3. ayın 15’inde kamuoyu ile paylaşıyor.

DİSK-AR yayımladı