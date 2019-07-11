İşsizlik rekoru: 899 doktora, 20 bin 592 yüksek lisans, 664 bin lisans mezunu işsiz

İŞKUR’un Haziran ayı işsizlik istatistikleri açıklandı. Buna göre, kayıtlı işsizlerin 664 bin lisans, 20 bin 592 yüksek lisans mezunuyken, 899’u ise doktoralı.

Rapora göre, Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 121’i erkek, 39 bin 736’si kadın olmak üzere 117 bin 857 kişi işe yerleştirildi. Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen kişi sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,3 azaldı.

Yine rapora göre, kayıtlı işsiz sayısı yılın bir önceki ayına göre yüzde 8,1’lik artış göstererek 4 milyon 417 bin 814 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 35,9’u ise 15-24 yaş grubunda.

Rapora göre İŞKUR’daki kayıtlı işsizlerin 256 bin 550’si okur-yazar değil. Kayıtlı işsizlerin 1 milyon 744 bin ilköğretim mezunuyken, 1 milyon 139 bini ortaöğretim veya lise mezunu.

