19.4 C
Istanbul
11.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İşsizlik rekoru: 899 doktora, 20 bin 592 yüksek lisans, 664 bin lisans...

İşsizlik rekoru: 899 doktora, 20 bin 592 yüksek lisans, 664 bin lisans mezunu işsiz

İŞKUR'un Haziran ayı verilerine göre 899'u doktoralı, 20 bini yüksek lisans mezunu, 664 bini ise lisans mezunu kayıtlı işsiz var.

birgun.net birgun.net

İŞKUR’un Haziran ayı işsizlik istatistikleri açıklandı. Buna göre, kayıtlı işsizlerin 664 bin lisans, 20 bin 592 yüksek lisans mezunuyken, 899’u ise doktoralı.

Rapora göre, Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 121’i erkek, 39 bin 736’si kadın olmak üzere 117 bin 857 kişi işe yerleştirildi. Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen kişi sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,3 azaldı.

Yine rapora göre, kayıtlı işsiz sayısı yılın bir önceki ayına göre yüzde 8,1’lik artış göstererek 4 milyon 417 bin 814 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 35,9’u ise 15-24 yaş grubunda.

Rapora göre İŞKUR’daki kayıtlı işsizlerin 256 bin 550’si okur-yazar değil. Kayıtlı işsizlerin 1 milyon 744 bin ilköğretim mezunuyken, 1 milyon 139 bini ortaöğretim veya lise mezunu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,256AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İşsizlik rekoru: 899 doktora, 20 bin 592 yüksek lisans, 664 bin lisans mezunu işsiz

birgun.net -
İŞKUR'un Haziran ayı işsizlik istatistikleri açıklandı. Buna göre, kayıtlı işsizlerin 664 bin...
Devamını Oku

Yaz karı – Norveç

TARIK GÜNERSEL -
KAR, 4 Temmuz, Norveç; bin metre yüksekte. Gece 4 saat: 23.30 -...
Devamını Oku

Gezi Davası’nda mahkeme başkanı değişti: Kavala’nın tutukluluğuna şerh koymuştu

birgun.net -
Hakim ve Savcılar Kurulu, 3 bin 358 adli, 364 idari yargı mensubunu...
Devamını Oku

Festivaller denize doğru

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Yazın gelmesiyle beraber büyük kentlerin yanı sıra sahil beldeleri de birçok deneyim...
Devamını Oku

Sultangazi Belediyesi önünde sebzeci eylemi

birgun.net -
Sultangazi'de kamyonetle sebze ve meyve satan satıcılar, zabıtanın kendilerine satış yaptırmadığı gerekçesiyle...
Devamını Oku

Yandaşların tartıştığı KADEM’den açıklama: İftira atılıyor…

birgun.net -
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan...
Devamını Oku

Doğuş Holding patronu Ferit Şahenk CEO da oldu

birgun.net -
Doğuş Holding patronları arasında yer alan Ferit Şahenk'in CEO olarak da görev...
Devamını Oku

Okumaktan zevk almak

birgun.net -
Mehmet ÖZÇATALOĞLUSon günlerde nitelikli okurun dikkatini çeken,...
Devamını Oku

Hatıralar bugüne dahilmiş

birgun.net -
Zafer KÖSEAdnan Kahveci Kavşağı, Bornova’dan gelen araçları Altıyol’a...
Devamını Oku

AKP, karakterini söküp atacak!

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin karakteristik özelliklerinden olan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi