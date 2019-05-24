İstanbul Anadolu Adliyesi’ne girişte el konulan eşyalar sergilendi: Samuray kılıcı ve motorlu testere de var

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişlerindeki aramalarda el konulan ve aralarında samuray kılıcı ve motorlu testerenin de bulunduğu 8 bin 500 parça sergilendi.

Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli adliyelerinin taşınmasıyla 5 blok şeklinde ve 360 bin metrekarelik alanıyla 2013 yılında faaliyete başlayan Anadolu Adalet Sarayı’na giriş yapmak isteyenler güvenlik kontrollerinden geçiyor. Bu esnada kimi eşyalara güvenlik gerekçesiyle el konulabiliyor.

Sergilenen parçalara ilişkin açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Uğur Seçgin, “Suç teşkil etmeyen ancak suçta kullanılması muhtemel eşyalar güvenlik amacıyla emanet depolarımızda muhafaza altına alınmakta, çıkışta ise talep durumunda adliyemizin dışında ilgilisine teslim edilmektedir. Burada ise 2019 yılında aramalarda ele geçirilen ancak teslim alınmayan malzemeler sergilenmektedir” ifadelerini kullandı.