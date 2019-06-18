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19.06.2019
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İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

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Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD), “İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye’deki aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İstanbul ve Eskişehir’den gelen hızlı tren yolcuları, karayoluyla taşınıyor” açıklaması yaptı.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yoğun yağmur sonucunda Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonlarında bazı yerlerde demiryolu platformlarının altlarının boşaldığından dolayı trafiğe kapatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Bugün (18.06.2019) Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları km 151+170-151+420 arasında aşırı yağış nedeniyle demiryolu platformu boşaldığından saat 18.45’ten itibaren tren trafiğine kapatılmıştır” denildi.

SEYAHATLER KARAYOLUYLA YAPILACAK

Açıklamada “Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatleri Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasında karayoluyla sağlanmaktadır. Kapanan demiryolu hattının açılması için çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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