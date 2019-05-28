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28.05.2019
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İstanbul Bahçelievler’de akılalmaz yıkım: Hiçbir önlem alınmadı, yıkım kontrolden çıktı

İstanbul Bahçelievler'de yapılan bina yıkımı kontrolden çıktı, hiçbir güvenlik önlemi alınmaması sonucu faciaya ramak kaldığı ortaya çıktı.

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İstanbul Bahçelievler’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anında faciadan dönüldü. Görüntülerde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ortaya çıktı.

Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı. 

Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı

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