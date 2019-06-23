Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00’den itibaren seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu, yüzde 54’lük oy oranıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

YSK, AKP’nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazını karara bağlamıştı. Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptaline karar vermişti. Bu durumda, İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullandı.

Seçimde AKP’li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP’li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

Yenileme seçimlerinde yer alan bağımsız adaylar ise şöyle:

“Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu.”

ANKA’nın açıkladığı veriler şöyle:

Açılan sandık sayısı: 29.005 – oranı yüzde 93.01

Oy farkı: 782.230

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,33

Binali Yıldırım: Yüzde 44.74

Önde olan adayın ismi seçim yasağı biter bitmez açıklanacak.

Anadolu Ajansı’nın açıkladığı veriler şöyle:

Açılan sandık sayısı: 30,923 – oranı yüzde 99.37

Ekrem İmamoğlu: yüzde 54.03

Binali Yıldırım: yüzde 45.09

YAYIN YASAĞI KALKTI

YSK, saat 19.15 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağını kaldırdı.

AA: 19.30’DA AÇIKLAYACAĞIZ

Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışını saat 19.30’da başlatacağını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU

CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından Twitter’dan paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, “Her şey çok güzel olacak demiştik ve #HerŞeyÇokGüzelOldu!” dedi.

Her şey çok güzel olacak demiştik ve #HerŞeyÇokGüzelOldu! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 23, 2019

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf şöyle:

KILIÇDAROĞLU BALKON KONUŞMASI YAPACAK

Cumhuriyet’ten Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların kapanmasının ardından CHP Genel Merkezi’ne geldi. Seçim sonuçlarını burada takip eden Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen saatlerde CHP Genel Merkezi’nin bahçesine getirilen otobüsten halka sesleneceği öğrenildi. Otobüse kurulan ses sisteminin kontrollerinin de yapıldığı belirtildi.

CHP’Lİ TEZCAN: OYLARIMIZDA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, sandıklardaki son durumu BirGün’e değerlendirdi. Tezcan, açıklamasında şunları ifade etti: “Sandık sayım işlemleri devam ediyor. Açılan bütün sandıklarda oylarımızda istikrarlı bir yükseliş olduğu gözüküyor. Ekrem İmamoğlu’nun oyları düzenli artarken, Binali Yıldırım’ın oylarında da düzenli olarak düşüş var. Şimdiden ‘her şey çok güzel oldu’ diyebilecek durumdayız. Seçimin sonucu bir saate kadar netleşir, ondan sonra daha net bir açıklama yaparız. Görülen o ki vatandaşın vicdanı ayağa kalmış, sandıkta adalet ve vicdan çok büyük bir farkla tesis edilecek.”

Sayım-döküm işlemleriyle ilgili bir sorun olup olmadığına ilişkin sorumuza Tezcan, “Ekstra bir sorun yok şu an” yanıtını verdi.