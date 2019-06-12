İstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı’ndaki yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan vapur seferleri normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “10.45 itibari ile bütün seferlerimiz normale dönmüştür.” denildi. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz’ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Gemi geçişlerinin saat 09.13’ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul’da, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Beşiktaş-Adalar,Kabataş – Eminönü – Adalar, Bostancı- Karaköy, Üsküdar – Eminönü, Kadıköy – Beşiktaş, Kadıköy – Karaköy, Kadıköy – Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır” denildi.