İstanbul Caz Festivali, müzik endüstrisinde cinsiyet eşitliğini hedefleyen Keychange programına dahil oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 yıldır düzenlenen İstanbul Caz Festivali, önümüzdeki hafta 26. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanırken, uluslararası müzik endüstrisindeki cinsiyet eşitliğini gözeten Keychange programına da katıldı.

Keychange programı, festivalleri 2022 yılına kadar 50:50 cinsiyet dengesi sağlamaya teşvik eden İngiltere merkezli öncü bir uluslararası girişim.

Dünyaca ünlü Londra Caz Festivali (İngiltere), NYC Winter Jazzfest (ABD), Eurosonic (Hollanda), Way Out West (İsveç) gibi festivallerin de dahil olduğu program kapsamında İstanbul Caz Festivali de, 2022 yılına kadar programlarında 50:50 cinsiyet dengesi sağlamayı hedefliyor.

İngiliz Telif Hakları Meslek Birliği Vakfı PRS Foundation tarafından yönetilen Keychange programıyla birlikte şimdiye kadar 23 ülkeden 130’un üzerinde festival 2022’ye kadar program şartlarına uyacak şekilde geliştirme ve iyileştirme sözü verdi. 60’ın üzerinde kadın sanatçının farklı coğrafyalardan projelerle işbirliği yapmaya başladığı Keychange programına dünyanın farklı ülkelerinden katılan yedi festival, 50:50 cinsiyet dengesinin sağlanması adına atılımlar yapacağını taahhüt etti.

Keychange programı sayesinde bu konuda uluslararası alanda duyarlılığın arttırılması yönünde 50’nin üzerinde panel ve atölye gerçekleştirildi. Programın üyeleri arasında Türkiye’den Ankara Caz Festivali de yer almakta.

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İstanbul Caz Festivali 29 Haziran’da Parklarda Başlıyor

29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 26. İstanbul Caz Festivali, bu yıl da cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlayacak. Festival, 27 mekânda, 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50’nin üzerinde konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri ve yeni projeleriyle buluşturacak.

Festival biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV’den satın alınabilir.