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01.07.2019
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Valilik ve Emniyetten ‘Küçükçekmece’ açıklaması

birgun.net birgun.net

İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece’de dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilik, “Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde ‘konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını’ beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir” dedi. Emniyet de Küçükçekmece’de taciz olayı yaşanmadığını bildirdi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Küçükçekmece ilçemizin Mehmet Akif Mahallesinde dün akşam saat 20.36’da ALO 155 hattına (A.D) adlı bir çocuğa yönelik sözlü cinsel taciz iddiasıyla ilgili ihbarda bulunulmuştur.

Hemen olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu (E.A) adlı (suça sürüklenen çocuk) şüpheli ile mağdur olduğu iddia edilen çocuk, saat 21.15’te Çocuk Polisi Şubesine teslim edilmiştir. Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde “konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını” beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir. Şüphelinin alınması ve sonrasında, çevrede toplanan vatandaşlarımızca yapılan gösterilerde bazı işyeri ve araçlar zarar görmüş, kalabalığın dağılması ve taşkınlıkların önlenebilmesi için zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur. Bu ve benzeri olaylarda saygıdeğer vatandaşlarımızdan toplumsal huzur ve barışımızı hedef alan provakasyonlara karşı dikkatli olmalarını ve güvenlik güçlerimize destek vermelerini bekliyoruz. Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provakatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır.”

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece’de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece’de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan ‘Gel gel.’ diye seslendiği belirtildi. AA’nın haberine göre, açıklamada, “Olayda, herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok.” ifadesi kullanıldı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada ayrıca, “Küçükçekmece’de yaşanan olaylara ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır. Konuyla ilgili 18 şahsa 2911 SKM’den işlem yapılmış, şahıslar ifadelerinin ardından bu sabah serbest bırakılmıştır.” denildi.

Küçükçekmece’deki taciz iddiası, Suriyelilere yönelik saldırıya dönüşmüş, polis olaylara TOMA ile müdahalede bulunmuştu.

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