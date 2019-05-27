İstanbul Fikirtepe’de yangın: İki kişi öldü, dört kişi yaralandı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’ndeki bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki üç farklı binaya sıçrayan yangında iki kişi öldü, dört kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi’nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın çevredeki 3 farklı binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler çevredeki binalarda mahsur kalan yurttaşları merdiven ile kurtardı. Dumandan etkilenen 4 yurttaş olay yerinde bekletilen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın sırasında alevlerden kurtulamayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, yangın sonrası yaptığı açıklamada, “Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Savcı bey burada, olay yeri incelemeyle birazdan inceleyecekler. Bu sabaha doğru uyurken oluyor olay. Zabıtanın ve itfaiyenin raporuna göre neden çıktığını öğrenmiş olacağız. Üzücü bir durum. 2 tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Birisi hastanede, biri olay yerinde. Şu an savcı beyin incelemelerinin bitmesini bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla yaralı yok. 2 kişi yaşıyormuş evde. Hastaneden biraz önce geldi bilgisi. 2 katlı bir bina. Üst katta yurttaşlarımız yaşıyormuş, alt katı da günlük kiralık olarak ramazan davulcularına kiraya vermişler.” dedi

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Alt dairede oturan davulcu, “Biz aşağıda yatıyorduk. Ondan sonra biri bağırmaya başladı. ‘Kaçın ev yanıyor.’ diye. Pencereden aşağı baktım, yukarıdan atlamış, ölmüş. Adı Kemal’di. Ondan sonra dışarı çıktık, çoluğumuzu çocuğumuzu anca kaçırabildik. Ondan sonra alevlendi yangın. İtfaiyeler geldi. Ben ramazan davulcusuyum. Osmaniye’den geldim. 7 kişi kalıyorduk evde. Eşyalarımız yandı hepsi bu. Allaha şükürler olsun, sadece çocuklarımızı aldık kaçtık dışarı. Dışarıda oturuyoruz. Bakalım biz nerede yatacağız, nerede kalkacağız.” diye konuştu.

Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.