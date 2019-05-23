İstanbul Havalimanı bekleneni vermiyor

İstanbul Havalimanı bekleneni vermedi. İstanbul Havalimanı’nı Nisan ayında toplam 4,4 milyon yolcu kullandı. Buna karşılık İstanbul’un önceki taşıyıcı havalimanı Atatürk Havalimanı’nı geçen yıl nisan ayında 5,9 milyon yolcu kullanmıştı. Böylece kapatılan Atatürk Havalimanı, yeni havalimanından aynı dönemde yüzde 35 daha fazla yolcu taşımış oldu.

İstanbul Havalimanı yolcu sayısı bakımından bekleneni vermezken havalimanına verilen yolcu garantisi ise göz korkutuyor. İhale şartnamesine havalimanının işletmesinin sahibi olan İGA , yolcu başına havayolu şirketlerinden yolcu başına ücret tahsil ediyor. Havacılık dilinde ayakbastı parası olarak bilinin servis ücretleri İstanbul havalimanı için şu şekilde;

Garanti bedeli hesaplamasında ise dış hat giden yolcu için 20 euro, dış hattan gelip dış hata giden transit yolcu için 5 euro, iç hattan gelip dış hata giden transit yolcu için ise 3 euro.

Öte yandan İGA şirketi, için her yıl için ayrıca düzenlenmiş garanti bedeli bulunuyor. Yeterli yolcu havalimanını kullanmadığında bu tutar devletin cebinden İGA’ya ödenecek.

Havalimanını yeterli yolcu kullanmadığında bu tutardan eksik kalan kısım hazineye yansıyacak. Diğer yandan bu tutarlarda gelir elde edilebilmesi için havalimanını yılda ortalama 90 milyon yolcunun kullanması gerekiyor. Atatürk Havalimanı’nı 2018’de kullanan yolcu sayısı ise 64 milyon. Yolcu sayısı performansı Atatürk Havalimanı’ndan bile geride kalan İstanbul Havalimanı’nın bu yıl için 90 milyon yolcuya ulaşması ise neredeyse imkansız.