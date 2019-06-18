İstanbul Havalimanı’nda güvenlik görevlisi intihar etti

Dün gece, İstanbul Havalimanı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan İ.L. dün gece gidiş katından aşağıya atlayarak intihar etti.

Ağır yaralanan güvenlik görevlisine ilk müdahaleyi havalimanı sağlık ekipleri yaptı.

Ancak İ.L. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ve ağlarken fotoğrafını koyan İ.L.’nin intiharı hakkında polis soruşturması başlatıldı. İ.L, paylaşımında ”Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir ne mutlu kürt ve türküm diyebilene… hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, intihar eden gençle ilgili şu bilgileri paylaştı; “1 genç kızı seviyormuş, teklif etmiş, genç kız “Hayır” demis ustune “Ben asla Kürtlerle çıkmam”demiş,o üzüntüyle intihar etmiş. İstanbul Havalimanı’nda özel güvenlik hizmeti sunan İGA Güvenlik personeli, gidiş katından gelişe atlamış.”