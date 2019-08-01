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01.08.2019
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İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü

İstanbul Havalimanı'nda taksi yollarından birinin çöktüğü iddia edildi. Taksi yolunun kullanıma kapatılmasından sonra uçaklar pisti kat ederek pist başına yönlendirilmeye başlandı.

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Atatürk Havalimanı’nın yolcu taşımacılığına kapatılmasından sonra 5-6 Nisan tarihlerinden itibaren operasyona başlanan İstanbul Havalimanı’nda taksi yollarından birinde çökme olduğu iddia edildi. Pilotların sık sık şikayetlerini dile getirmesinden sonra taksi yolunun kullanıma kapatılması kararlaştırıldı.

Dünden itibaren NOTAM’lanan taksi yolunda iş makineleri asfalt sökme çalışmalarına başladı. And Aeround adı verilen taksi yolunun kullanıma kapatılmasından sonra uçaklar pisti kat ederek pist başına yönlendirilmeye başlandı.

Airporthaber’in haberine göre, taksi yolundaki inşaat çalışmalarının operasyonda önemli bir aksamaya neden olup olmayacağı bilinmezken bayramda beklenen yoğun trafik öncesinde pistin bakıma alınmasının sıkıntı yaratabileceği dile getirildi.

Ulaştırma Bakanı’ndan İstanbul Havalimanı itirafı: Olumsuzluklar yaşanabilir

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