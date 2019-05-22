İstanbul Havalimanı’nda THY uçağı direğe çarptı!

İstanbul Havalimanı’nda saat 8.45’te Ankara seferini yapmaya hazırlanan THY’ye ait Boeing 777/300 tipi uçağın kanadı, taksi sırasında direğe çarptı. Kaza nedeniyle sefer iptal oldu.

İstanbul Havalimanı’ndaki olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Uçak, yolcularını aldıktan sonra pist başına ilerlerken sağ kanadını elektrik direğine çarptı.

Uçağın kanadında hasar meydana gelirken yolcular uçaktan indirildi ve başka uçakla Ankara’ya gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul- Ankara uçuşunu yapmakta olan TK2108 sefer sayılı Boeing 777-300 uçağımız pist başı için taksi yaparken büyük bir gürültüyle sarsıldı. Sağ kanadımız pist kenarındaki bir kuleye çarpmış. Büyük hasar var. Hayatımda böyle bir şeye şahit olmadım. Uçak değiştiriyoruz. pic.twitter.com/DoV7uNFmkr — M. Serdar Kuzuloğlu (@mserdark) May 22, 2019

THY’DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ‘TK 2108’ sayılı İstanbul (IST) -Ankara (ESB) seferini icra etmek üzere kalkış için pist başına doğru taksi yapan “TC-LJE” kuyruk kodlu ‘Boeing 777/300’ tipi uçağın, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir” ifadeleri kullanıldı.