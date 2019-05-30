İstanbul Havalimanı’ndaki uçak kazasında ‘kestirme yol’ detayı

İstanbul Havalimanı’nda geçen hafta yaşanan uçak kazasının ardından incelemeler sürüyor. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçağı için iki ihtimal öne çıkıyor. Birinci iddiaya göre pilotlar, taksi süresini kısaltmak için “kestirme yolu” tercih etti. İkinci iddia ise kulenin uçağı yanlış yönlendirdiği… Direğin, inşaat sonrasında unutulmuş olabileceği ihtimali araştırıldı. Direğin, notamlı olduğu ve tüm uçuş ekiplerine bildirildiği öğrenildi.

Habertürk’ten Olcak Aydilek’in haberine göre geçen hafta, İstanbul Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları’na (THY) ait Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçak taksi yaptığı sırada yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarptı. Kazanın nedenine ilişkin araştırma ise sürdürüyor.

İDDİALAR

Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçağın pilotları, taksi süresini kısaltmak için “kestirme” yolu tercih etti. Diğer bir deyişle yönlendirildikleri yol yerine daha kısa sürede havalanma olanağına kavuşacakları yola girdiler. Uçak, bu sırada yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Bir başka iddia ise kulenin uçağı yanlış yola yönlendirdiği. Yetkililer, bu gerekçeye ilişkin, “Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bütün taraflarla görüşülüyor. Elektronik kayıtlar inceleniyor” dedi.

UZUN TAKSİ SÜRESİ ŞİKAYETİ

İstanbul Havalimanı ile ilgili şikayetlerin başında uçakların uzun taksi süreleri geliyor. İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, daha önce yaptığı açıklamada, taksi süresinin pist yönüne ve park pozisyonuna göre 12 ile 29 dakika arasında değiştiğini söylemişti.