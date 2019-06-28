İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçak kuş sürüsüne çarptığı için acil iniş yaptı

THY’nin İstanbul’dan Antalya’ya giden uçağı havada kuş sürüsüne çarpınca geri döndü. Uçağın kokpit camında çatlak oluşurken kaza, Yeni İstanbul Havalimanı’nın kuşların göç yolları dikkate alınmadan inşa edildiği üzerine yapılan eleştirileri akla getirdi.

Pilotun “Bir kuş sürüsü çarptığı için, kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle sivil havacılık kuralları gereği İstanbul Yeni Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı” anonsunun yaptığı aktarıldı.

YEKTA KOPAN VE iSMAİL KÜÇÜKKAYA DA UÇAKTAYDI

Yazar Yekta Kopan, “Uçağımıza kuş sürüsü çarptı, kokpit camı kırıldı ve geri döndük. Durum budur. Bu macerayı @KucukkayaIsmail ile birlikte yaşadık. İnsan gerilmiyor desem yalan olur… Sanırım fotoğraftaki halimden ya da başka nedenlerle işi alaya vuranlar ya da şu durumda tespit yapanlara şöyle diyeyim: Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKKAYA’DAN THY’YE TEPKİ

Küçükkaya, “THY Kriz yönetimi becerisi sıfır. En ufak bir açıklama yok. Yolcuları balık istifi doldurdular. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Uçak mı değişecek, sefer mi iptal edilecek keşke bi bilgilendirme yapılsa” paylaşımını yaptı.

THY Kriz yönetimi becerisi sıfır. En ufak bi açıklama yok. Yolcuları balık istifi doldurdular. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Uçak mı değişecek, sefer mi iptal edilecek keşke bi bilgilendirme yapılsa @TurkishAirlines pic.twitter.com/TTURA3QwaF — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 28, 2019