İstanbul için yeni anket: Fark 1 puan

Themis araştırma, İstanbul seçmenlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapacağı aday tercihlerini araştırdı.
Anket 95 mahallede 2161 seçmen ile yüzyüze görüşerek yapıldı.
Ankete katılanların %38.6’sı Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylerken, %37.9’u AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.
Kararsızlar dağıtıldığında ise Ekrem İmamoğlu’nun oyu %49.3, Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 48.3 şeklinde sonuç veriyor.
Araştırmanın künyesi ve sonuçların detayları ise şöyle: