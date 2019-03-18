İstanbul için yeni anket: Fark 1 puan

Themis araştırma, İstanbul seçmenlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapacağı aday tercihlerini araştırdı.

Anket 95 mahallede 2161 seçmen ile yüzyüze görüşerek yapıldı.

Ankete katılanların %38.6’sı Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylerken, %37.9’u AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.

Kararsızlar dağıtıldığında ise Ekrem İmamoğlu’nun oyu %49.3, Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 48.3 şeklinde sonuç veriyor.

Araştırmanın künyesi ve sonuçların detayları ise şöyle: